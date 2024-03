ScN ai presenta alle Europee con proprio simbolo Libertà

Per le elezioni europee di giugno, Sud chiama Nord lancia il proprio progetto politico col simbolo e lo slogan Libertà, aprendo a movimenti civici e forze politiche "che si oppongono alle attuali politiche nazionali ed europee e che rimettano al centro l'Italia, con il comune denominatore: meno Europa, più Italia, più autonomia e più equità". E' la linea politica dei tesserati di ScN che hanno votato per questa opzione (il 72%) tra le cinque proposte nel corso dell'Assemblea nazionale del movimento, in corso a Taormina. "E' un atto di generosità, spero venga compreso", ha detto Cateno De Luca.

