Utile 2023 Bapr chiude in rialzo del 32,5% a 30 milioni

La Banca Agricola Popolare di Ragusa chiude il 2023 con un utile netto in crescita del 32,5% a 30 milioni di euro. E' quanto si legge in una nota dopo l'approvazione da parte del cda dove si evidenzia anche un indice di capitale Cet1 al 21,8%.

Per l'ad Saverio Continella, "la redditività espressa dalla Banca, anche al netto dell'incremento del margine di interesse" trainato dai tassi di interesse, "si attesta in aumento e supera i target previsti dal Piano di Impresa. L'istituto evidenzia inoltre una crescita della raccolta complessiva (diretta e indiretta) pari a 5.723,8 milioni, in crescita di 338,4 milioni pari al 6,3% in più rispetto al precedente esercizio.

I crediti complessivi verso la clientela, al netto delle rettifiche di valore, evidenziano una consistenza pari a 3.980,8 milioni, in aumento dello 0,8% rispetto al valore dello scorso esercizio, con prestiti alla clientela in bonis in crescita dell'1,6% rispetto al 2022. I crediti deteriorati netti si attestano a 69,1 mln in calo di 17,1 milioni (-19,8% rispetto al 2022).



