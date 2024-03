Giudice Aitala, 'la storia del male è una storia politica'

"È un interrogativo, quello della questione del male, che tutti noi ci poniamo e attraversa la storia del pensiero. Il male di cui noi ci occupiamo merita la maiuscola è non ha a che vedere con la brutalità personale, con la corruzione morale, con la crudeltà degli individui. Ma ha a che vedere con la politica".

Così il giudice della Corte Penale Internazionale Rosario Salvatore Aitala, ha aperto in diretta streaming questo pomeriggio, nella sede della Fondazione Federico II a Palermo, il convegno organizzato dalla Camera Penale di Palermo e dall'Osservatorio Nazionale delle Camere Penali dal titolo "I Crimini contro l'Umanità e la Corte Penale Internazionale".

Il giudice Aitala, finito nella lista delle persone ricercate da Mosca per avere emesso un mandato d'arresto nei confronti di Vladimir Putin, ha poi continuato la sua disamina sull'aspetto politico dei crimini internazionali spiegandone le ragioni: "sono sempre crimini politici perché hanno finalità politiche.

Da quello di controllare i territori, a quello di controllare anime attraverso la detenzione arbitraria e con persecuzioni e stupri di massa. Quello che noi vediamo - ha concluso Aitala - è la ragione per la quale esiste la Corte Penale Internazionale.

Il sangue che impregna il potere. Il potere, spesso, giustifica il sangue per la propria auto affermazione. La storia del male è storia politica, di scelte politiche".

Il focus di approfondimento sui temi dei Diritti Umani, promosso e organizzato dal Presidente dell'Ars e della Fondazione Federico II, Gaetano Galvagno "consente - ha detto Galvagno - un'approfondita riflessione sul tema dei Diritti Umani, oggi più attuale che mai. Approfondire gli obiettivi ed i fondamenti che sono alla base del sistema che ruota attorno alla Corte Penale Internazionale è inoltre particolarmente importante per sensibilizzare la nostra società circa i temi del diritto e della giustizia nel suo complesso. Pone all'attenzione dell'opinione pubblica, e dei giovani l'alto valore della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e della necessaria costante corrispondenza tra i diritti e i doveri da parte degli Stati e dei cittadini".



