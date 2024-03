Al via la stagione concertistica del Conservatorio di Palermo

Il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo apre la nuova Stagione Concertistica 2024 con un concerto - evento che vede protagonista la propria Orchestra Sinfonica diretta dal Maestro Antonio Fogliani e solisti Carmen Sottile al pianoforte e Christian Barraco al violoncello. Appuntamento martedì 5 marzo ore 20.30 presso la Sala Grande del Teatro Massimo. Un concerto che segna l'inizio di una stagione ricca di appuntamenti di grande qualità.

Il programma è ricco e variegato e vede protagonisti sia docenti che studenti. Tra gli appuntamenti anche Open Day, in cui il Conservatorio aprirà le porte alla città con concerti e momenti didattici rivolti alla comunità delle famiglie e a tutti i giovani della nostra città.

Sarà un anno anche pieno di iniziative rivolte ad attività sociali come la Rassegna Note per la salute, Musica e Cura e la rassegna La Musica nel Cuore.

"La stagione concertistica del 2024 - sottolinea il Presidente del Conservatorio, Giovanni Angileri - propone un programma pieno di iniziative, in cui docenti e studenti faranno conoscere agli appassionati di musica la varietà e la ricchezza del nostro repertorio musicale. Concerti, masterclass, seminari e molto altro ancora animeranno le aule del nostro Conservatorio ed i luoghi più dedicati alla cultura musicale della nostra città, offrendo alla cittadinanza un'ampia gamma di generi musicali, senza mai trascurare la passione agli studi e alla didattica di qualità che il Conservatorio porta avanti in linea con la sua storia e la sua tradizione identitaria".

Sulle attività del Conservatorio interviene anche il Direttore, il Maestro Mauro Visconti: "La Stagione Concertistica 2024 del Conservatorio - dice il direttore. oò Maestro Mauro Visconti - è un riflesso di questa vitalità. Un cartellone ragionato e curato in ogni particolare grazie alla collaborazione di tutto il corpo docente. Una Stagione che spazia dal repertorio classico al contemporaneo, dalla musica antica al jazz, con l'obiettivo di avvicinare alla musica un pubblico sempre più ampio".



