Musical sulla vita di Kurt Weill in scena a Piazza Armerina

Andrà in scena sabato e domenica 9 e 10 marzo in anteprima mondiale assoluta nel Teatro Garibaldi di Piazza Armerina (Enna) 'Uomini non sono alberi', un musical, diretto da Frank Alva Buecheler, recitato e cantato in tedesco, inglese, italiano e arabo, che narra le peripezie di Kurt Weill, che, ebreo, durante il nazismo e la guerra visse da cosmopolita tra Berlino, Parigi e New York.

Attraverso le sue più famose canzoni, da Mackie Messer a September Song, lo spettacolo racconta l'avventurosa biografia di Weill trasformandola in un'allegoria della potenza vitale che l'essere umano può esprimere, superando ogni ostacolo per conquistare la felicità e la libertà. Il regista, autore e performer tedesco Alva Buecheler ha deciso di portare lo spettacolo dal nord Europa alla Sicilia, cuore del Mediterraneo e simbolo della comunicazione tra continenti e popoli. Per questo ha scelto Piazza Armerina, nel centro dell'Isola, città famosa per il suo patrimonio archeologico e artistico, cittadina dove ha creato la One Sky Academy, istituzione tesa alla cooperazione internazionale e alla diffusione dell'idea di una società aperta, fondata sull'Arte, la pace e il progresso sostenibile, un luogo in cui cittadini, artisti e intellettuali possono incontrarsi per esplorare e sviluppare una comprensione profonda in un mondo sempre più confuso.

Sulla scena protagonisti del musical sono, oltre allo stesso regista e autore Frank Alva Buecheler, Christine Buffle, Maryam El-Ghussein e Kenneth Berkel, che è anche il direttore musicale.

Scenografia e costumi portano la firma di Danila Mancuso, video e suoni sono di Cesare Minacapilli e assistenti alla regia sono Pietro Roccaforte e Cai Morgan.

Alle 16 di martedì 6 marzo nel convento di Sant'Anna a Piazza Armerina, sede della One Sky Academy, avrà luogo una conferenza stampa con i protagonisti di questa operazione culturale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA