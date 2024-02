Calcio: Palermo-Ternana 2-3, serata da incubo per Ceccaroni

Sconfitta casalinga per il Palermo che al Barbera deve arrendersi alla Ternana che passa per 3-2 per effetto dei gol di Pereiro, Pyyhtia e Raimondo. Per i rosanero in gol Lund e Brunori. Serata da dimenticare per Serata da dimenticare per il difensore rosa Ceccaroni.

Corini manda in campo dal primo minuto il diciannovenne Traorè in attacco a sinistra con Brunori al centro e Di Mariano a destra; a centrocampo Gomes con Ranocchia e Segre; in difesa davanti al portiere Pigliacelli Diakitè, Nedelcearu, Ceccaroni e Lund.

L'inizio è tutto di marca rosanero con Traorè che costringe un paio di volte Casasola al fallo con alcune giocate. Al 7' Brunori colpisce anche la traversa con un pallonetto morbido da area da posizione defilata in area di rigore. A passare per prima in vantaggio, però, è la Ternana che al 10' approfitta di uno svarione di Ceccaroni a centrocampo che lascia campo libero a Raimondo, il pallone finisce sui piedi di Pereiro che con un rasoterra secco e preciso mette il pallone alla destra di Pigliacelli.

Il Palermo accusa il colpo e la Ternana sempre prendere fiducia. Serve un intervento di piede di Pigliacelli a tenere in partita i rosanero sul tiro di Pyyhtia dalla distanza. Il pericolo scuote i rosanero che ricominciano a giocare trascinati da Traorè e Ranocchia. Ma a trovare il gol del pari è Lund che con un tiro forte e secco all'incrocio dei pali al 19' batte il portiere Iannarilli. Il Palermo prova ad alzare i ritmi, ma gli errori in fase di palleggio sono tanti e si va al riposo sull'1-1.

Nel secondo tempo Ceccaroni fa capire di essere nella sua serata peggiore: al 19' sbaglia l'intervento permettendo a Luperini di recuperare palla e servire l'accorrente Pyyhtia che riporta in vantaggio la Ternana. Corini al 28' sostituisce Segre e Di Mariano con Soleri e Insigne. Passa appena un minuto e la Ternana segna anche il terzo gol con Raimondo. Ancora una volta il protagonista in negativo è Ceccaroni che si fa puntare e superare dal diretto avversario mettendolo nelle condizioni di battere in rete in diagonale a mezz'altezza. A tempo scaduto limita il passivo Brunori con un tiro cross che beffa Iannarilli.



