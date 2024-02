Ambiente, avviata rimozione pericoli sommersi nello Stagnone

L'ufficio circondariale marittimo di Marsala, in collaborazione con il 3° Nucleo operatori subacquei della guardia costiera, ha avviato oggi le operazioni di rimozione dei pericoli sommersi nelle acque della riserva naturale dello Stagnone: si tratta di piccole imbarcazioni in vetroresina affondate nei mesi invernali e corpi morti ai quali queste, ma anche altre barche, vengono ancorate.

"La neutralizzazione dei pericoli sommersi, diffusi in tutto lo specchio acqueo costiero dello Stagnone - spiega una nota dell'ufficio circondariale marittimo - costituisce un intervento necessario per tutelare l'integrità dell'ecosistema marino e la sicurezza dei bagnanti, oltre che accertare l'occupazione abusiva del demanio marittimo. Le operazioni di rimozione dei pericoli sommersi, continueranno con maggiore frequenza nell'ambito delle ordinarie attività di vigilanza e controllo della fascia costiera, e sono finalizzate all'individuazione dei responsabili di eventuali ulteriori violazioni".



