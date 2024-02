Sparatoria nel rione Sperone a Palermo, un morto e un ferito

Un uomo è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco e un altro è rimasto gravemente ferito nel corso di una sparatoria avvenuta a Palermo in via XXVII Maggio, nel quartiere Sperone. Sono in corso indagini da parte della polizia. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della squadra mobile. La zona è presidiata dalle forze dell'ordine.

C'è anche un elicottero che sorvola la zona in cu è avvenuto l'agguato.



I due uomini sono stati raggiunti da diversi colpi di pistola. La vittima è ancora a terra. Sul posto c'è il medico legale per l'ispezione cadaverica. Il ferito è ricoverato all'ospedale Buccheri La Ferla. Ha diverse ferite all'addome, ma sarebbe cosciente. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile. Decine le persone accorse sul luogo della sparatoria. Sono appena arrivati anche parenti e gli amici delle vittime.



