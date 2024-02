Ruspe in azione contro case abusive sul lungomare a Carini

Ruspe in azione in via Vespucci, sul lungomare a Carini (Palermo) dove da questa mattina si lavora per abbattere una struttura prefabbricata abusiva composta da quattro appartamenti autonomi, con bagno, cucina, camera da letto e verandina con portico.

L'intervento fa parte di un gruppo di sei demolizioni, finanziate al 50 per cento con i fondi del Mit 3, il contributo del ministero delle Infrastrutture per le demolizioni abusive, e al 50 per cento dal Comune di Carini per un totale di 290 mila euro.



