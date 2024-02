Decoratore di carri allegorici vince a Sciacca e a Cento

Due carri allegorici modellati e decorati da un artista di Sciacca (Agrigento), si sono aggiudicati il primo posto sia al carnevale della sua città, che a quello di Cento, nel Ferrarese. Protagonista di questo doppio successo è Vincenzo Licata, 33 anni, che da tre anni divide il suo impegno al servizio della festa in maschera, tra cartapesta e colori, tra la Sicilia e l'Emilia Romagna.

E se a Sciacca il carro vincitore dell'associazione "La nuova isola" si intitolava "Le false verità", con una satira improntata sul pericolo delle fake news, a Cento Vincenzo Licata ha primeggiato con il carro proposto dall'associazione "I ragazzi del Guercino", dal titolo "Non fuggire ma affrontarlo", che ha provato a sdrammatizzare su un tema assai delicato come quello delle ansie e delle paure di ciascuno di noi.

"Due vittorie in un anno - dice Vincenzo - che per me rappresentano una grande soddisfazione, perché volevo fare questo sin da bambino, ed essere riuscito a trasformare la mia passione in un lavoro è il massimo a cui potevo puntare.

Esportare il mio talento fuori dalla mia città, in un carnevale altrettanto importante e storico come quello di Cento, mi inorgoglisce".

Un impegno, quello di Vincenzo Licata, che naturalmente proseguirà. Nel segno dell'arte e della tradizione, nell'ambito di due carnevali italiani storici e tra i più apprezzati dalla popolazione.



