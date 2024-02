Pallanuoto: Serie A1; De Akker Bologna-Telimar Palermo 8-9

Vittoria in trasferta per il Telimar Palermo che alla piscina Carmen Longo di Bologna batte i padroni di casa della De Akker per 9-8 nella prima giornata del round scudetto del campionato di Serie A1 di pallanuoto. I palermitani allenati da Gu Baldineti sono riusciti a rimanere in partita nonostante fossero andati all'intervallo lungo sul risultato di 6-3 per i bolognesi per poi completare la rimonta e vincere di misura.

"Nonostante una partita non perfetta, siamo riusciti a portare a casa una vittoria davvero preziosa - ha detto l'allenatore Marco Baldineti - Abbiamo giocato un po' al di sotto delle nostre potenzialità, ma me lo aspettavo, perché siamo riusciti ad allenarci al completo solo negli ultimi due giorni. Questi tre punti hanno un peso specifico notevole visto il cuore che ci ha messo tutto il gruppo. Una menzione speciale la devo fare per quello che hanno mostrato Jurisic e Lo Cascio".

"Al termine di un match durissimo - ha aggiunto il presidente del Telimar Marcello Giliberti - portiamo a casa questi meritatissimi tre punti, che ci lanciano al quarto posto in classifica. La De Akker è partita molto forte, giocando un pressing asfissiante che noi, comunque non brillanti all'inizio probabilmente a causa del lungo stop di campionato, abbiamo sofferto parecchio. Con grande determinazione siamo andati sopra di due e abbiamo ben gestito fino alla fine, uscendo dall'acqua malconci con una serie di colpi rimediati durante questo match, certamente molto fisico".

Per il presidente partire con il piede giusto è stato importante. "Credo - ha concluso il dirigente - che questi siano i tre punti più importanti di questo round scudetto ai fini della classifica finale, perché, in un calendario con ben quattro trasferte su sei incontri, partire con un passo falso avrebbe potuto comportare risvolti di carattere psicologico non facilmente superabili".



