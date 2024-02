Gestione pandemia, medaglie a personale aeroporto Palermo

L'ordine Costantiniano di San Giorgio ha assegnato ieri, durante una cerimonia che si è svolta al Conservatorio di musica Alessandro Scarlatti di Palermo, due medaglie d'oro e una d'argento per l'impegno e l'efficenza durante il periodo pandemico del personale e delle strutture dell'aeroporto internazionale Falcone Borsellino, e in particolare per l'assistenza durante la visita a Palermo nel 2021 del principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie, Gran Maestro dell'ordine Costantiniano di San Giorgio. I riconoscimenti sono stati consegnati ad Assunta Micciché (medaglia d'oro), post holder di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, responsabile del terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale Falcone Borsellino, a Sabrina Di Gregoli (medaglia d'oro), di Asp Palermo, coordinatrice dell'area tamponi all'aeroporto e a Vincenzo Picone (medaglia d'argento), sostituto commissario della Polaria, polizia di frontiera, presso l'aeroporto.

Nel 2021, una giuria indipendente ha assegnato all'aeroporto un riconoscimento per la resilienza e la sostenibilità ambientale durante la pandemia e il premio Aci Europe (Airports Council International) come miglior scalo aereo d'Europa nell'ambito del Best Airport Awards della categoria 5-10 milioni di traffico passeggeri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA