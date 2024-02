Musumeci, "per il governo il Ponte sullo Stretto è essenziale"

"L'opera per questo Governo è essenziale, deve essere realizzata. Come farla e con quali caratteristiche tecniche è competenza del mondo della scienza e della comunità accademica, la politica deve avere soltanto la discrezionalità di fissare l'obiettivo". A dirlo è il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci al convegno su "Il ponte tra ipotesi e realtà. La grande opera all'appuntamento con la Storia" all'Hotel Capo Peloro a Messina.

"Quella delle scadenze e delle date - prosegue Musumeci - non è una pratica alla quale mi presto, un'opera così complessa e così articolata può nel suo cronoprogramma incontrare anche qualche ritardo, quello che mi interessa sottolineare è l'aspetto politico". "Si parla di migliaia di persone che troveranno per diversi anni lavoro nei cantieri, - prosegue Musumeci - Le condizioni naturalmente saranno definite al momento opportuno, in ogni caso al di là di altre specializzazioni non presenti nel mercato locale, è chiaro che i primi a trarne utilità e giovamento saranno le comunità locali ed è giusto che sia cosi".



