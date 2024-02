Colpito da ictus su aereo Catania-Amburgo, salvato a Bologna

Atterraggio salvavita a Bologna per un 78enne tedesco, Michael Veronik, che ha avuto un ictus mentre si trovava su un aereo decollato da Catania, in volo verso Amburgo. La vicenda, accaduta la sera del 15 febbraio, è stata riportata oggi dall'edizione bolognese di Repubblica.

L'uomo stava rientrando a casa in Germania, dopo una vacanza in Sicilia con la moglie. Secondo quanto ricostruito, avrebbe cominciato ad avvertire i primi disturbi lievi il pomeriggio del 15 febbraio, una sensazione di debolezza alla mano destra che non ha però messo in discussione l'imbarco.

A bordo dell'aereo le condizioni sono peggiorate: ha perso la capacità di parlare e si è reso conto che non riusciva più a muovere la parte destra del corpo. Il pilota ha così deciso per un atterraggio all'aeroporto Marconi, dove è stato immediatamente attivato il servizio d'emergenza territoriale con il trasporto del turista tedesco al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore dell'Ausl di Bologna. Ora è ancora ricoverato in terapia intensiva, ma sta bene.

"All'arrivo del paziente, gli accertamenti hanno confermato la presenza di un ictus ischemico, sostenuto dall'occlusione dell'arteria cerebrale media - spiega il dottor Mauro Gentile, Stroke Unit del Maggiore - Il signore è stato trattato con rivascolarizzazione della fase acuta di tipo combinato, una terapia trombolitica che si fa per via endovenosa e un approccio endovascolare condotto dai neuroradiologi interventisti". Dopo la tac perfusionale, infatti i medici hanno verificato che si poteva eseguire l'intervento di rimozione del trombo: "Abbiamo visto che c'era parecchia parte di cervello salvabile - spiega il dott. Luigi Simonetti, direttore Neuroradiologia - E si è proceduto con l'intervento di trombectomia". "Gli esiti clinici sono molto buoni, siamo molto soddisfatti dell'esito del trattamento - spiega la dottoressa Giorgia Arnone, Stroke Unit - potrà essere riportato nella sua città di residenza molto presto, ha avuto un buonissimo decorso. La nostra previsione è che possa tornare a una vita autonoma, uguale a quella antecedente l'ictus".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA