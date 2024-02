Traffico migranti su gommoni di lusso, 12 fermi a Trapani

Le Squadre Mobili di Palermo e di Trapani e il personale del Servizio Centrale Operativo della polizia, su delega della Dda del capoluogo coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia, hanno eseguito un decreto di fermo di 12 persone- 6 italiani e 6 tunisini- accusate di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Farebbero parte di una organizzazione criminale con cellule presenti sia in Tunisia che in Italia, che gestiva un traffico di migranti tra il Paese nordafricano e le coste marsalesi.

L'associazione organizzava viaggi su gommoni di lusso con motori di grossa cilindrata.



