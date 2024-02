Giacomo Frazzitta responsabile Osservatorio 'Errore giudiziario'

L'avvocato marsalese Giacomo Frazzitta, attuale vice presidente della Camera penale "Stefano Pellegrino" di Marsala, è stato nominato responsabile nazionale dell'osservatorio "Errore giudiziario" dalla giunta dell'Unione Camere penali italiane, presieduta da Francesco Petrelli.

Frazzitta condividerà l'incarico con il collega della Camera penale di Nola Giuseppe Guida.

Il legale marsalese (noto anche per aver rappresentato come parte civile Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo l'1 settembre 2004, quando aveva poco meno di quattro anni) ha ricoperto per cinque anni il ruolo di responsabile dell'osservatorio formazione giovani dell'Ucpi e la direzione dell'open day a Rimini insieme alla collega Enrica Paesano.

"In Italia - commenta l'avvocato Francesca Frusteri, presidente della camera penale di Marsala, la questione degli errori giudiziari in Italia è un grave problema".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA