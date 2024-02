Fatta brillare bomba d'aereo americana a Pantelleria

Si sono concluse nel porto di Pantelleria con esito positivo le operazioni di brillamento della bomba d'aereo americana di 500 libbre, risalente alla seconda guerra mondiale, a cura del nucleo Sdai della Marina Militare con il supporto della Capitaneria di Porto di Trapani.

L'ordigno, era stato rinvenuto lo scorso 17 gennaio nell'isola in occasione di lavori di riqualificazione di un edificio in via Roma, ed era stato temporaneamente affondato in un'area individuata all'interno del porto di Pantelleria.





