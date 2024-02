Al teatro Libero "Dialoghi leggeri tra inutili generazioni"

Un confronto schietto e diretto tra giovani generazioni e amministratori pubblici locali. Una rappresentazione senza rete, dove la politica dei luoghi e l'identità di chi la pratica nei territori entrano in scena al teatro Libero a Palermo, in un confronto senza esclusioni di colpi.

"XYZ - Dialoghi leggeri tra inutili generazioni" di Andrea Adriatico è una scommessa teatrale inedita in tour per l'Italia, in cui le giovani generazioni raccontano esperienze, speranze, fallimenti e quella cosa che illude e disillude che è la politica: e lo fanno confrontandosi direttamente con chi nella politica ha deciso di investire, a prescindere dal partito di appartenenza.

Lo spettacolo, inserito nella 56esima stagione internazionale del teatro, debutterà il 23 febbraio, con replica il 24, alle 21.15.

Sul palco una dozzina di giovani attori fra generazione Y e generazione Z, un'attrice della generazione X a tirare le fila, e soprattutto amministratori pubblici della politica cittadina che hanno accettato di mettersi in gioco, per condividere dialoghi e racconti sulla vita e la politica. L'ospite della prima serata (venerdì 23 febbraio) sarà il professore Maurizio Carta, assessore al Centro Storico del comune di Palermo, mentre sabato 24 febbraio sarà la volta di Mariangela Di Gangi, consigliera comunale di Palermo.



