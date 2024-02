Un tributo ad Ennio Morricone al "Politeama" di Catanzaro

Un tributo ad Ennio Morricone in un tripudio di applausi ed ovazioni. Il compositore premio Oscar, scomparso nel 2020, è stato ricordato al teatro "Politeama-Mario Foglietti" di Catanzaro con un concerto dell'Orchestra filarmonica della Calabria, diretta da Filippo Arlìa, che ha eseguito le sue colonne sonore più famose.

Insieme ai musicisti si sono esibiti il "Coro lirico siciliano", guidato da Francesco Costa, il soprano Maria Francesca Mazzara e il tenore Alberto Munafò Siragusa. Un omaggio particolarmente sentito nel capoluogo calabrese, visto che Morricone ne era cittadino onorario.

Nel corso della serata è stato annunciato che la Fondazione Politeama e il conservatorio di musica "Tchaikovsky" di Nocera Terinese (Catanzaro) hanno istituito due borse di studio intitolate a Morricone. Le borse, secondo quanto hanno annunciato il sindaco di Catanzaro e presidente della fondazione Politeama, Nicola Fiorita, e la direttrice del "Tchaikovsky", Valentina Currenti, saranno conferite a talenti musicali calabresi che si trovano in condizione di difficoltà economiche.

Il concerto e le borse di studio hanno riscontrato l'apprezzamento della famiglia Morricone. Uno dei figli del maestro, Giovanni, ha scritto infatti al sindaco Fiorita, per ringraziarlo. "Gran parte della nostra attività - ha affermato nella missiva Giovanni Morricone - mira a tenere sempre presente il ricordo del lavoro di nostro padre. Il fatto che lei e il teatro Politeama abbiate deciso di portare avanti la sua musica, ne onora la memoria e ci aiuta enormemente nella nostra missione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA