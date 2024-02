Calcio: Palermo-Como 3-0, balzo in classifica per i rosanero

Quinta vittoria di fila per il Palermo che batte nello scontro diretto il Como al Barbera per 3-0 e si porta al terzo posto a un solo punto dalla Cremonese, prossima avversaria, seconda alle spalle del Parma. A decidere la partita le reti di Brunori, Ranocchia e Di Francesco.

Corini schiera Aurelio sulla sinistra al posto dell'infortunato Lund in difesa. A completare il reparto davanti al portiere Pigliacelli ci sono Diakitè a destra, Nedelcearu al centro in coppia con Ceccaroni; a centrocampo torna dal primo minuto Gomes che fa reparto con Ranocchia e Segre; in attacco con Brunori ci sono Di Mariano e Di Francesco.

La partita inizia con qualche minuto di ritardo per il lancio di fumogeni e petardi da parte degli ultrà rosanero. Il resto del pubblico del Barbera, pieno con 31.211 tifosi, fischia.

Anche il minuto di silenzio in memoria delle vittime del cantiere di Firenze viene disturbato dai cori degli ultrà.

Si comincia a giocare con il Como che fa la partita, ma il Palermo difende bene e concede solo tiri dal limite. Pigliacelli è attento e non si fa sorprendere. I rosanero appena mettono il naso fuori dal centrocampo passano in vantaggio con Di Mariano che semina avversari sulla fascia destra, arriva sul fondo e crossa sul primo palo dove Brunori anticipa tutti e al volo di destro sblocca il risultato.

Anche in avvio di secondo tempo il Palermo lascia l'iniziativa, ma resta in controllo della partita. E al 19' raddoppia con Ranocchia al terzo gol di fila in maglia rosanero.

Il centrocampista ruba palla serve sulla destra Di Mariano che calcia forte in mezzo rasoterra, la difesa comasca prova a respingere, ma sul pallone arriva Ranocchia che ribadisce in rete. Corini poco prima della mezzora sostituisce proprio Ranocchia e Di Mariano con Coulibaly e Vasic, ma il piano partita dei rosanero resta costante e il Palermo chiude la partita con il terzo gol. Lo segna Di Francesco al 38' su uno schema sugli sviluppi di un calcio di punizione: Segre finta il tiro, Brunori scavalca la barriere per l'attaccante che controlla e in diagonale realizza il 3-0.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA