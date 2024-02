Morto a Palermo Alessio Calaciura, scrittore e 'mago' del legno

E' morto ieri a Palermo, a 59 anni, Alessio Calaciura, che recentemente aveva pubblicato "Volevo essere pernambuco" per Navarra editore, un sorprendente volume di racconti, intessuto di elementi autobiografici e al tempo stesso mitici, che ha per sfondo Palermo.

Dai multiformi interessi, Calaciura, oltre alla letteratura (ha lasciato degli inediti) si è dedicato al teatro, alla musica e alla passione per il legno: ebanista, restauratore di mobili di pregio, ha creato oggetti privilegiando il mosaico di essenze che raccoglieva e depositava nel suo laboratori di Pezzingoli, alle porte di Palermo, estraendo dal caos opere di raffinata fattura.

Restio a proteggere le mani ("i guanti - diceva - impediscono il contatto con l'anima del legno), Alessio Calaciura portava con noncuranza i segni di acidi e vernici sulla pelle. Figlio del giornalista Anselmo e della poeta Grazia Cianetti, è fratello dello scrittore Giosuè. Lascia la moglie Cinzia e la figlia Nicoletta.

La cerimonia d'addio ad Alessio Calaciura sarà domani alle 11 nell'ex chiesa dei Crociferi, in via Torremuzza, a Palermo.





