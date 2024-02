Galvagno, 'A Palazzo Reale spazi di riflessione e impegno'

"Palazzo Reale nei secoli si è contraddistinto per una visione culturale innovatrice. Il nostro impegno è quello di proporre una continua vivificazione dei contenuti artistici e culturali che affermano, ancora oggi, la loro contemporaneità attraverso arte, contenuti e bellezza". Lo dice Gaetano Galvagno, presidente dell'Assemblea regionale siciliana e della Fondazione Federico II, in occasione della presentazione nel Cortile Maqueda di Palazzo Reale, a Palermo, di 'Look Down' dell'artista Jago.

"L'opera di Jago - aggiunge Galvagno - va proprio in questa direzione. Le scelte curatoriali della Fondazione Federico II offrono ai visitatori, oltre alle bellezze degli artisti italiani e internazionali ospitati qui, spazi di riflessione e di impegno sociale".



