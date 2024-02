Asp Agrigento, 900 mila euro per acceleratore lineare

Costerà 900 mila euro l'aggiornamento tecnologico dell'acceleratore lineare per i trattamenti radioterapici in dotazione all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Lo ha reso noto l'Asp, precisando anche che l'upgrade sull'apparecchiatura è iniziato giovedì scorso e sarà completato entro il prossimo 25 marzo.

Questo aggiornamento è finalizzato a migliorare funzionalità ed efficienza dello strumento. L'intervento si è reso necessario per incrementare non solo la qualità delle prestazioni erogate, ma anche il numero dei trattamenti e la loro stessa velocità.

"L'installazione dei nuovi moduli hardware comporterà una indubbia miglioria nelle possibilità di cura per tutti i pazienti oncologici della provincia", dice il direttore dell'unità operativa di radioterapia dell'ospedale di Agrigento Michele Bono. "Con questo aggiornamento - prosegue il primario - l'attuale acceleratore lineare, che sfrutta una tecnologia 3D conformazionale che risale ormai a dieci anni fa, ci permetterà di effettuare ulteriori piani terapeutici che in atto non sono somministrabili. Una volta completato il processo di aggiornamento, saranno possibili trattamenti in intensità modulata, stereotassica e volumetrica, che permetteranno di aderire maggiormente alla peculiarità delle esigenze del singolo paziente, personalizzando le cure e indirizzando la radiazione in maniera ancora più precisa direttamente sulla malattia, salvaguardando così, e con maggiore efficacia, i tessuti sani attorno alla lesione".

Durante il periodo di fermo programmato l'attività clinica proseguirà regolarmente, anche se sarà necessario apportare qualche differimento che l'Asp si è impegnata a rendere il più possibile contenuto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA