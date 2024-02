In mostra 30 opere di Mitoraj tra Siracusa e l'Etna

"Mitoraj. Lo Sguardo, Humanitas, Physis", la più grande mostra scultorea a cielo aperto di Igor Mitoraj mai realizzata, sarà in Sicilia dal 26 marzo 2024 al 31 ottobre 2025. Trenta opere monumentali dell'artista di origine polacca, che ha reinterpretato l'estetica classica rappresentando drammaticamente la fragilità dell'uomo contemporaneo, saranno esposte prevalentemente all'interno del Parco archeologico della Neapolis a Siracusa. Il percorso espositivo, una sorta di viaggio tra conoscenza e partecipazione emotiva, comprenderà anche un'opera di dimensioni colossali posizionata di fronte al mare, accanto al Castello Maniace di Ortigia, sempre a Siracusa. La scultura "Teseo screpolato", infine, sarà collocata sul versante sud-est dell'Etna, a 2000 metri di quota, incastonata in un'ampia visuale che spazia dalla sommità del vulcano al mare Jonio, nelle vicinanze dell'ingresso alla pista altomontana (cancello Filiciusa) in contrada Serra La Nave, nel territorio di Ragalna.



