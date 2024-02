Google firma con Erg primo contratto per energia carbon-free

Primo contratto a lungo termine per l'acquisto di energia (Power purchase agreement, Ppa) per Google in Italia per l'acquisto di energia carbon-free prodotta dal parco eolico di Roccapalumba, in provincia di Palermo, interamente sviluppato e costruito da Erg.

Lo rende noto un comunicato delle società, nel quale si aggiunge che Google vuole rendere "ancora più green le nostre 'cloud region' di Milano e Torino e i nostri uffici italiani".

Secondo le nostre proiezioni, questo impianto eolico - che sarà operativo entro la fine del primo trimestre - "contribuirà a far sì che le nostre cloud region e i nostri uffici italiani operino con oltre il 90% di energia carbon-free nel 2025. Questo accordo renderà le due cloud region italiane tra le nostre region più green non solo in Europa, ma anche nel mondo, affiancandosi alle regioni cloud in Finlandia, Francoforte, Montreal e Toronto che attualmente operano con il 90%, o quasi, di energia priva di emissioni di carbonio", conclude Google.

"Grazie a questo importante accordo con un altro player globale, Erg conferma la propria leadership nel mercato dei Ppa, strumenti fondamentali per la stabilizzazione dei ricavi in un contesto di prezzi volatile", commenta Paolo Merli, amministratore delegato di Erg, aggiungendo che "dopo i recenti accordi di fornitura dell'energia dei nostri parchi oggetto di repowering in Sicilia, il Ppa con Google ci consente di valorizzare al meglio un importante progetto greenfield".





