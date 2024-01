Lago Arancio, quattro sindaci chiedono tavolo tecnico

I sindaci dei comuni agrigentini di Sciacca, Menfi, Sambuca di Sicilia e Santa Margherita Belice hanno chiesto formalmente all'assessore regionale all'Agricoltura Luca Sammartino, e a quello all'Energia Roberto Di Mauro, la costituzione di un tavolo tecnico finalizzato ad individuare soluzioni alla inutilizzabilità dell'acqua per uso irriguo del lago 'Arancio', tuttora interessato dalla presenza sui fondali della cosiddetta 'alga rossa'.

Il problema è stato al centro delle rivendicazioni della protesta di lunedì scorso degli agricoltori del comprensorio che afferiscono proprio a quel bacino, che hanno sfilato a bordo dei loro trattori sulla statale 115.

I primi cittadini, che hanno informato della loro richiesta anche i parlamentari regionali eletti in provincia di Agrigento, hanno fatto notare che l'impossibilità di utlizzare l'acqua del lago 'Arancio', associata al perdurare del lungo periodo di siccità, sta arrecando gravissimi danni all'intero settore agricolo nei territori di Menfi, Sambuca di Sicilia, S.

Margherita di Belìce e Sciacca, e, in particolare, alle colture ortive e agrumicole, attualmente in piena fase produttiva.

Condizione, quella attuale, che, in assenza di soluzioni, rischia di compromettere seriamente anche la programmazione dell'impianto delle colture orticole a ciclo primaverile/estivo (per le quali già si sta provvedendo ad effettuare le prime operazioni preparatorie), e per le colture poliennali che potrebbero subire gravi danni a causa di una eventuale mancata irrigazione durante la stagione estiva/autunnale. Sindaci i quali, oltre ai danni economici per il settore agricolo del comprnsorio, temono anche possibili conseguenze sociali e di ordine pubblico. La richiesta di istituzione di un tavolo tecnico è stata inviata anche al Dipartimento di prevenzione dell'Asp di Agrigento, all'Arpa, al Dipartimento attività produttive e impatto sul territorio e al commissario del Consorzio di bonifica Agrigento 3. Secondo le ultime analisi dell'Aica, disposte una decina di giorni fa dal sindaco di Sambuca Giuseppe Cacioppo, i parametri sarebbero al di sotto dei limiti previsti dalla normativa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA