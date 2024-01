Dl energia:passa emendamento,Schifani Commissario ciclo rifiuti

Le commissioni Ambiente e Industria della Camera nella seduta notturna hanno approvato l'emendamento del relatore al decreto energia che prevede la nomina del presidente della Regione Sicilia Renato Schifani a Commissario per il ciclo dei rifiuti. Il decreto approda oggi pomeriggio in Aula.

Proprio in Aula, ad inizio seduta, Vinicio Peluffo del Pd e altri deputati degli altri gruppi di opposizione hanno protestato per le modalità di approvazione dell'emendamento, avvenuto con "forzature", non consentendo di discutere e votare i subemendamenti delle opposizioni.



