Equitazione: a Enea il titolo regionale di salto ostacoli

Il cavaliere palermitano Stefano Enea, in sella a Norton de Kalvarie, ha vinto il titolo di campione regionale invernale di salto ostacoli.

Al centro ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo nel Trapanese Enea al termine di un barrage mozzafiato con il campione uscente, anche lui palermitano, Rubens Cannella in sella a Douglas III ha chiusto con un percorso netto in 34"74.

Cannella ha tagliato il traguardo in 35"04, anche lui senza errori. Enea, 27 anni appena compiuti, è tornato in Sicilia dopo un lungo periodo trascorso a Riyad in Arabia Saudita dove ha svolto la sua attività agonistica.

È stato necessario un barrage anche fra i palermitani del Riders Club Adriana Restivo su Figo e Vito Di Salvo su Elixir du Paradis e il messinese del centro ippico La Palma Antonio Nasisi su Quino VH Dingenshof per l'assegnazione della medaglia di bronzo: ad avere la meglio è stato Antonio Nasisi che ha chiuso il percorso di spareggio con 4 penalità in 38"21.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA