Pallanuoto: Euro Len Cup, Telimar-Tourcoing 9-10

Si ferma alla fase a gironi il cammino del Telimar Palermo in Euro Len Cup. Alla piscina comunale di viale del Fante la squadra allenata da Gu Baldineti è stata sconfitta dai francesi del Tourcoing per 10-9. Serviva una vittoria nello scontro diretto per il secondo posto ai palermitani per passare il turno alle spalle del Barcellona, ma l'impresa non è riuscita.

E pensare che le cose si erano messe subito bene per il Telimar nonostante lo svantaggio iniziale per effetto del gol di Marzouki, Occhione e Hooper ribaltano la situazione e portano alla fine del primo tempo il Telimar avanti. Il vantaggio resiste anche all'intervallo lungo con Occhione e Vitale che rispondono alle reti di Colodrovski e Furman per il momentaneo 4-3.

Nel terzo tempo i francesi si riportano avanti chiudendo la frazione sul 7-6. La squadra di casa sembra lasciarsi prendere dallo sconforto, perde convinzione nelle azioni offensive e i francesi passano ancora. Non basta la reazione tardiva di Giorgetti che può solo contribuire a fissare il risultato sul 10-9 per il Tourcoing.



