Foss: Schifani a sorpresa al Bolero di Ravel

Visita a sorpresa del presidente della Regione Renato Schifani, sabato sera, al Teatro Politeama di Palermo per il "Bolero" di Ravel. Seduto tra il pubblico, il governatore, che era accompagnato dalla moglie Franca, ha assistito al concerto dell'Orchestra sinfonica siciliana.

Al termine dello spettacolo, Schifani ha incontrato i professori d'orchestra, il direttore Donato Renzetti e la primo violino, la giovanissima Valentina Benfenati, complimentandosi con loro.

"La stagione concertistica programmata quest'anno - evidenzia il presidente -ha già riscosso grande apprezzamento da parte del pubblico, registrando numerosi sold out. I risultati raggiunti dalla Fondazione in questi mesi di nuova governance confermano la bontà delle scelte fatte dal governo regionale".



