Pallamano: Serie A1, Dossobuono-Handball Erice 23-31

Vittoria esterna per l'Handball Erice nella nona giornata del campionato di Serie A1 di pallamano femminile. Le ragazze allenate da Nikola Manojlovic si sono imposte per 31-23 sul campo del Dossobuono a Villafranca di Verona.

Partita subito in discesa per la formazione ericina che ha costruito e gestito il vantaggio sin dalle prime battute di gioco, mantenendo anche nella seconda parte del match la lucidità necessaria per non mettere mai a rischio il risultato.

Avvio di gioco agevole per Erice che mette subito un triplo vantaggio sulle avversarie riuscendo a chiudere il primo tempo sul 18-11.

Nella ripresa le reti di Giulia Teresa Losio e Marianela Tarbuch mettono di fatto la gara saldamente nelle mani delle ericine fino al risultato di 31-23 per le siciliane.



