Pallamano: Serie A Gold, Cingoli-Teamnetwork Albatro 35-39

Vittoria in trasferta per la Teamnetwork Albatro Siracusa sul campo del Macagi Cingoli per 39-35. Con questo risultato i siciliani agguantano in classifica proprio i marchigiani, entrando in zona qualificazione alla Coppa Italia con l'ottavo posto, l'ultimo utile per staccare il pass.

Partita dai due volti per i siracusani che guidano senza troppi patemi sin dall'inizio senza sbagliare nulla andando al riposo in vantaggio di 8 reti con una percentuale altissima di parate per Hermones. Nella ripresa i padroni di casa tornano in campo cercando soprendere l'Albatro e riescono a mettere in difficoltà gli ospiti portandosi fino a un gol di svantaggio e fallendo per due volte la rete del pareggio. Sul finire reazione d'orgolgio per la squadra di Mateo Garralda che riesce a rimettere in sicurezza il risultato fissando il punteggio sul 39-35.



