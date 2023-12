Manifestazione contro ponte sullo Stretto a Messina

Ha preso il via a Piazza Cairoli a Messina il corteo, cui per ora partecipano circa duemila persone, contro la realizzazione del Ponte dello Stretto di Messina che proseguirà fino ad arrivare a piazza Duomo. Alla manifestazione aderisce un variegato coordinamento di comitati, associazioni, partiti, sindacati, oltre 70 sigle da tutta Italia.

Alle adesioni collettive si è aggiunto l'elenco, che verrà reso noto in occasione degli interventi conclusivi a piazza Duomo, di personalità del campo del sociale, della cultura e della politica, che pur non potendo essere fisicamente presenti a Messina hanno voluto manifestare la loro vicinanza alla lotta contro il ponte.

Alla manifestazione partecipa il presidente della Federazione dei Verdi Angelo Bonelli, oltre a parlamentari e dirigenti nazionali e regionali di associazioni, partiti e sindacati. In testa al corteo uno striscione con una foto dello Stretto di Messina con scritto "Lo Stretto non si tocca".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA