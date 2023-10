Incendio su un caicco a Lampedusa, tutti in salvo i 30 turisti

Un incendio è scoppiato sul caicco Turkuaz, a Lampedusa. Le fiamme hanno avvolto l'imbarcazione, in legno di mogano, di 90 piedi, mentre si trovava in navigazione per il giro dell'isola, sulla costa nord.

Portati subito in salvo i circa 30 turisti a bordo, già giunti in porto.

Gli imprenditori proprietari de caicco non si spiegano l'accaduto, mentre in assenza di mezzi adatti allo spegnimento delle fiamme (non presenti a Lampedusa), alcuni pescatori stanno cercando di aiutare l'equipaggio a spegnere le fiamme.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA