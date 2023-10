Teatro: rassegna di storie e suoni al museo delle marionette

Da una riscoperta di Pinocchio ai mondi capovolti. C'è anche un pezzo di teatro popolare siciliano del Settecento nel programma di spettacoli che il museo delle marionette Antonio Pasqualino ha messo a punto con un calendario di rappresentazioni dal 14 ottobre al 22 aprile 2024.

La rassegna "Teatro al Museo", una combinazione di storie e e suoni destinata sia ai ragazzi che a un pubblico adulto, propone tre spettacoli al mese. Si parte con una rivisitazione della fiaba di Pinocchio con un finale a sorpresa e si prosegue con tanti altri racconti, come quello dell'"uomo che piantava gli alberi". Uno spazio è destinato al teatro popolare siciliano del Settecento, quando le farse e i suoi personaggi stringevano legami veri con il pubblico. E si proseguirà con le metamorfosi di Frya, dea della pioggia alle prese con il disastro ambientale, partendo dalla lontana Africa per giungere poi a Parigi. Si riapproderà infine in Sicilia, a Torre Faro, stavolta, per ascoltare i racconti di Colapesce, sulle note di un violoncello.

"Siamo convinti sostenitori - dice il direttore del Museo delle marionette, Rosario Perricone - della centralità del racconto in tutte le sue forme. La rappresentazione teatrale si configura in particolare come il catalizzatore dell'immaginazione. Un contenitore che offre e coinvolge lo spettatore all'interno di narrazioni che si delineano nelle loro svariate sfaccettature. L'arte del racconto si arricchisce di nuovi strumenti complementari alla narrazione".



