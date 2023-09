Nordio, intercettazioni in reati di mafia non si toccano

"Ovviamente voglio ribadire che per i reati di mafia le intercettazioni non si toccano, col procuratore nazionale antimafia stiamo anzi progettando interventi nuovi per coprire le lacune derivate dal fatto che le grosse organizzazioni criminali non comunicano con i mezzi tradizionali, ma con strumenti che non siamo in grado di intercettare perchè sofisticati e molto costosi. Ed è lì che intendiamo intervenire". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio intervenendo al congresso nazionale di Area in corso a Palermo.



