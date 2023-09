Palermo: Lagalla, rendiconto approvato segnale importante

"L'approvazione del Rendiconto 2022 da parte del Consiglio comunale rappresenta un segnale importante per la città, alla quale adesso potremo dare nuove risposte in termini di opere pubbliche, manutenzioni e servizi.

Un passaggio importante anche per le politiche del personale che daranno ossigeno alla macchina amministrativa, a cominciare già con l'assunzione di 11 dirigenti tecnici. Il mio ringraziamento va al vicesindaco e assessore al Bilancio Carolina Varchi e agli uffici della Ragioneria, alla Giunta e al Consiglio comunale che, con senso di responsabilità, ha votato questo atto fondamentale per fare ripartire la città. Dopo anni, in questo Comune si torna a parlare di bilanci approvati e di risorse, circa 35 milioni di euro, di avanzo di amministrazione che saranno destinate a nuovi investimenti sulla base di un percorso di condivisione tra il governo della città e il Consiglio comunale". Lo dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.





