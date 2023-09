Incendi: fiamme minacciano le abitazioni a Palermo

Un incendio è divampato a Palermo nel quartiere Brancaccio, tra via San Ciro e via Fichidindia.

Le fiamme minacciano le case. Sono intervenuti diversi agenti di polizia e alcune squadre dei vigili del fuoco.

Diversi residenti hanno abbandonato le abitazioni. Le fiamme stanno divorando alcuni terreni, molti dei quali incolti e abbandonati. Il rogo avrebbe investito anche un agrumeto.

Le sterpaglie e lo scirocco stanno mettendo in crisi l'azione delle squadre antincendio.



