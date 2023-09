Migranti: 142 sbarcati a Lampedusa, situazione 'sotto controllo'

(v. '>>>ANSA/Ancora sbarchi e trasferimenti...' delle 22.25) A Lampedusa dove ci sono stati 13 sbarchi nell'arco di un'ora, su ogni barchino soccorso o agganciato dalle motovedette della guardia di finanza e della Capitaneria c'erano pochissime persone: da un minimo di 11 ad un massimo di 22. In totale sono infatti arrivate appena 142 migranti, un numero che non può rientrare neanche fra quelli dei cosiddetti maxi sbarchi.

Le forze dell'ordine, polizia in testa, hanno gestito senza alcun intoppo o disordine e i migranti che sono stati già tutti trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola e la situazione viene adesso definita "sotto controllo"!.



