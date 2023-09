Sindaco Lampedusa, 45 milioni, forte segnale del governo

E' stata definitivamente approvata, dal consiglio dei ministri, la norma del decreto legge Sud che prevede l'assegnazione di 45 milioni di euro a Lampedusa, per fronteggiare la grave situazione socio-economica, determinata dall'eccezionale flusso di migranti, nelle isole Pelagie.

A predisporre la bozza era stato il dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza del consiglio dei ministri, d'intesa con il Comune. I fondi serviranno per la realizzazione e le manutenzioni straordinarie delle opere di urbanizzazione primaria, per gli impianti di depurazione e gestione delle acque reflue, per la realizzazione di nuovi edifici pubblici nonché interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di quelli esistenti.

"Si tratta del più grosso aiuto mai ottenuto prima da Lampedusa - ha detto il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, - . Ed è un forte segnale del Governo verso il mio territorio che subisce le conseguenze indirette di un fenomeno di portata epocale. Ringrazio il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e tutto il Governo".



