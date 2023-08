Carabinieri: cambio a Catania, lascia il colonnello Coppola

I primi giorni di settembre, il colonnello Rino Coppola lascerà la guida del comando provinciale di Catania, per assumere il prestigioso incarico di comandante del Reggimento Corazzieri, responsabile in via primaria della guardia d'onore e della sicurezza ravvicinata del Presidente della Repubblica, nonché della sicurezza delle residenze presidenziali.

Al suo posto a Catania subentra il colonnello Salvatore Altavilla, attualmente comandante dell'Istituto superiore di tecniche investigative dei carabinieri, centro di eccellenza per la specializzazione degli operatori di Polizia Giudiziaria dell'Arma.

Nel corso di quest'ultimo triennio, il colonnello Coppola, avvalendosi delle 9 compagnie, 2 Tenenze, 61 Stazioni capillarmente diffuse sulla provincia etnea e valorizzando la "sinergia operativa" tra le componenti investigative delle compagnie e del comando provinciale con i reparti Speciali (Ros, Nas, Noe Nil, Squadrone dei Cacciatori di Sicilia, i carabinieri Forestali del centro anticrimine natura e del nucleo Cites), ha assicurato sia nella città che nei centri minori, tutte le funzioni per garantire l'ordinata convivenza civile e la sicurezza delle comunità, dall'attività preventiva e informativa sul campo, alle investigazioni per il contrasto della criminalità organizzata e comune, fino ai servizi di mantenimento dell'ordine pubblico e alla diffusione della cultura della legalità.

Dal settembre del 2020, i Comandi dell'Arma distribuiti su tutta la provincia etnea, hanno pertanto fatto fronte alle circa 86.000 denunce presentate presso i presidi dell'Arma (corrispondenti al 74,61% di quelle complessivamente presentate alle Forze di Polizia della Provincia) e alle oltre 65.000 chiamate giunte direttamente alle Centrali Operative dislocate su tutta la città metropolitana o tramite il 112 Nue, impedendo la prosecuzione dei reati in corso di consumazione, risolvendo controversie private o familiari e fornendo assistenza alla popolazione in situazioni di disagio o in cerca di un aiuto, anche solo attraverso semplici consigli e rassicurazioni su come comportarsi in determinate occasioni.



