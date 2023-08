Sicily by Car debutta in Borsa, punta a conquistare l'Europa

Sicily by Car, società fondata nel 1963 da Tommaso Dragotto e specializzata nel settore dell'autonoleggio a breve termine, ha debuttato in Borsa su Euronext Growth Milan con un valore di 9,8 euro ad azione sotto i 10 euro nel collocamento.

"La Borsa era un atto dovuto per un'azienda che mira oltre l'Italia e per me significa un arrivo di ciò che avevamo programmato e fatto in questi anni, ma anche una partenza per conquistare l'Europa. Dal 2017 ho pensato di entrare in Europa, iniziando dall'Albania, Malta, arrivando fino in Francia e Austria. L'obiettivo è creare un marchio europeo che sia partito dalla Sicilia e la speranza è di farlo entro tre o quattro anni.

Conoscendo la squadra che collabora con me, conoscendo l'amore dei dipendenti per l'azienda, assieme, tutti insieme, sono convinto che potremo conquistare almeno l'80/90% dei paesi del mercato europeo" ha commentato il presidente Dragotto indicando che l'idea è di cambiare il nome in Sicily by Car Europe.

L'azienda di autonoleggio a fine 2022 ha presentato un valore della produzione pari a circa 160,9 milioni e ha debuttato in Borsa con una capitalizzazione iniziale di 316,8 milioni, considerando le sole zioni ordinarie ammesse alle negoziazioni con un flottante del 28,3%.

Sicily by Car, assistita da Banca Akros e Intesa Sanpaolo-Imi Corporate and Investment Banking, rappresenta la diciassettesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e la trentottesima quotazione del 2023 nel gruppo Euronext, portando a 196 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.



