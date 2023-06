Teatro Massimo Bellini, Turandot inaugura la stagione 2024

(ANSA) - CATANIA, 21 GIU - La Turandot di Puccini con sul podio il direttore Eckehard Stier inaugurerà il 12 gennaio del 2024 la Stagione di opere e balletti 2024 del Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania. Nelle prime parti Daniela Schillaci e Anastasia Bokdireva, Angelo Villari, Elisa Balbo, George Andguladze. Regia di Alfonso Signorini.

Il cartellone è stato presentato in coincidenza con la prima esecuzione italiana stasera di Daisi, di Zakaria Paliashvili, con la quale si apre ufficialmente il gemellaggio tra il Bellini e il Teatro Nazionale Georgiano dell'Opera e del Balletto di Tbilisi alla presenza del vice premier e ministro della Cultura della Georgia Thea Tsulukiani.

Cinque opere e due balletti in cartellone, tra cui una prima assoluta, "Il berretto a sonagli", commissionata dall'ente lirico etneo al compositore Marco Tutino. "Il berretto a sonagli" sarà abbinato ad un'altra opera di Tutino, "La Lupa", dalla novella di Giovanni Verga, su libretto di Giuseppe Di Leva. Torna dopo diverse stagioni "Lucia di Lammermoor", con Maria Grazia Schiavo, Giulio Pellagra, Christian Federici, Francesco Demuro.

Il Bellini ripropone il proprio allestimento del "Rigoletto‌" verdiano con la regia di Leo Nucci, Jordi Bernàcer direttore e Amartuvshin Enkhbat.

"La Gioconda" di Amilcare Ponchielli vedrà sul podio Gianluca Martinenghi e come interpreti Rebeka Lokar, Angelo Villari, Carlo Ventre, Franco Vassallo, Silvia Beltrami, George Andguladze.

I balletti in programma sono "Il lago dei cigni" di Čajkovskij nella coreografia di Aleksej Fadeecev, e con il corpo di ballo e solisti sono del Teatro Nazionale Georgiano di Tbilisi. Il coreografo e regista Roberto Zappalà poi presenta una novità, il "Trittico Debussy-Ravel-Stravinskij" (ANSA).