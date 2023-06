Studio per risparmio idrico, al via progetto italo-tunisino

(ANSA) - PALERMO, 10 GIU - I primi risultati del progetto sperimentale Celavie, avviato nel 2020 in Sicilia e a Sfax con i fondi dell'Ue del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia, sono stati al centro di un incontro al consolato di Tunisia a Palermo promosso dal Coreras, ente capofila del partenariato che porta avanti la ricerca e del quale fanno parte Cnr, Green Future, Università di Sfax, Utap e Agc. Nel capoluogo siciliano e presso l'ateneo tunisino sono stati realizzati due esemplari della cellula della vita, prototipo tecnolocico, trasportabile, del tutto autonomo dal punto vista energetico e climatico, per produzioni vegetali e di specie acquatiche in acquaponica senza impatto ambientale e con risparmio idrico superiore al 90%.

Alla rappresentanza diplomatica tunisina sono state illustrate le principali caratteristiche del progetto e le sue possibili applicazioni, dall'innovazione nel campo dei cicli produttivi alle finalità di carattere sociale, umanitario, ecologico e didattico. Nabila Hermi, console di Tunisia, ha espresso apprezzamento per l'iniziativa e sostegno per le future azioni in collaborazione tra i due paesi. (ANSA).