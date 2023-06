Una Marina di Libri ospita Gianrico Carofiglio

(ANSA) - PALERMO, 08 GIU - La seconda giornata di Una Marina di Libri, domani venerdì 9 giugno, si apre a Villa Filippina a Palermo, come consuetudine, con la visita degli alunni delle scuole elementari, medie e superiori.

Fitto il calendario delle presentazioni tra romanzi, saggi, biografie, economia, storia, cybersecurity, missioni umanitarie, documentari, fotografia, comunicazione, tematiche sociali e ambientali, eresia, disparità di genere, turismo, cultura e politiche culturali. Ricco il parterre degli ospiti, tra questi Gianrico Carofiglio che sul palco dialogherà con Gaetano Savatteri, e poi autori e autrici che presenteranno al pubblico le loro novità editoriali, come Chiara Valerio con La tecnologia è religione (Einaudi), Catena Fiorello Gaelano con Ciatuzzu (Rizzoli), Alessandro Curioni con Certe morti non fanno rumore (Chiarelettere), Azzurra Rinaldi con Le signore non parlano di soldi. Quanto ci costa la disparità di genere (Fabbri), Franco Fogliani con Si sciolgono le nevi (Navarra Editore) Giuseppe De Mola con Umanità in bilico (Infinito Edizioni), Francesco Zizola con Mare Omnis (Rorhof), Giorgio Vasta con Come in sogno. Il racconto di Palermo (Glifo edizioni), Vincent Raynaud con Disintegrazione (Il Saggiatore). E per i più piccoli Pioniere.

Le donne che hanno fatto l'Europa (Settenove edizioni) di Pina Caporaso, Giulia Mirandola e Michela Nanut.

Nella sezione Gli scrittori che ci mancano, omaggio a Italo Calvino con Domenico Scarpa che porta a Una Marina di Libri Calvino fa la conchiglia. La costruzione di uno scrittore (Hoepli). Per I Segni di Venere, spazio di presentazione e dibattiti sul pianeta donna, La breccia sulla luna, una storia vera, di Cristina Brecciaroli. La giornata si chiude con le note di Eresie musicali. Protagonisti, innovatori e blasfemia (Palco Tenute Orestiadi), Rino Gaetano Show (Spazio Monsù) e con lo spettacolo teatrale Magarìa (Teatro Coop). (ANSA).