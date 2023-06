A Stromboli il Marosi festival, 20 artisti da tutto il mondo

(ANSA) - PALERMO, 07 GIU - La quinta edizione del Marosi Festival porta alla luce il concetto Variations on the Roofs riprendendo la volontà di fare esibizioni sugli antichi tetti delle case strombolane e si terrà nell'arcipelago delle Eolie da mercoledì 21 a domenica 25 giugno 2023. Nell'arco di cinque giorni a Stromboli saranno accolti oltre 20 artisti provenienti dall'Italia e dal mondo. Tra i tanti, i collettivi Munerude e Funa; il giapponese Hideki Umezawa e lo sloveno Juri Konjar; l'italo-tedesca Delfina De Lillo, l'americana Laurie Schwartz e altri ancora. In particolare, l'arrivo di Umezawa in dialogo con Giuseppe Cordaro nasce dalla collaborazione tra Marosi e l'associazione Interzona [Liminaria e Interferenze] che stavolta danno vita a Paroxisms: of Sounds and Other Volcanisms.

"Giunto alla 5° edizione - raccontano le direttrici artistiche del festival Giulia Ferrato e Anna Basti - torniamo a Stromboli con il tema "Variations on the Roofs". Oltre agli spazi pubblici, saranno ancora i tetti delle case il luogo di lavoro degli artisti per la costruzione di performance, pratiche e happening sospesi tra mare e cielo. Il territorio non è solo il luogo in cui il festival accade ma è componente drammaturgica del suo svolgimento".

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito Da settembre 2023 (13-18) a giugno 2024, Marosi Festival dà vita a "Around A Process of Making", un percorso di alta formazione in cui artisti emergenti potranno sviluppare i propri progetti di ricerca affiancati da coach di rilievo internazionale.

