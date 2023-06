Ragazza aggredita e ferita a Palermo, fermato il fidanzato

(ANSA) - PALERMO, 04 GIU - Una ragazza di 21 anni è stata aggredita e ferita lievemente alla gamba, all'alba dal suo fidanzato a Palermo, mentre stava rincasando, in via Siracusa.

La 21enne è stata medicata dai sanitari del 118 ma ha rifiutato di andare in ospedale. L'aggressore è stato fermato dagli agenti di polizia. (ANSA).