Fibre di rosa e di latte, da Matera foulard eco-sostenibili

(ANSA) - MATERA, 03 GIU - "Romantiche ed ecosostenibili, ma allo stesso tempo innovative e di alto design": sono le nuove creazioni della 38enne stilista siciliana Damiana Spoto che a Matera ha ideato i foulard in fibra di rosa e in fibra di latte con il marchio "Le4uadre - Urban Poetry".

In un comunicato, è sottolineato che "i foluard in fibra di rosa nascono dalla cellulosa di antichi roseti che hanno già dato il meglio delle loro fioriture". Invece, "dal recupero del lanital, antica fibra autarchica", nasce l'altra stola, "eco-friendly, per la quale sono stati utilizzati due litri circa di latte scaduto o invenduto. La fibra del latte viene creata a partire dalla caseina, di cui conserva intatti gli amminoacidi che la rendono fibra idratante per la pelle, anallergica e antibatterica".

Spoto, "esperta della teoria del colore", nel 2015 in Basilicata ha fondato il marchio "Le4uadre", i cui prodotti "nascono da un'immagine interiore, acquistano forza attraverso il disegno a grafite o la fotografia e prendono forma con una stampa raffinata, esclusiva, a tiratura limitata. A completare il lavoro, le sapienti mani di maestranze lucane". (ANSA).