Escursionista soccorso nella riserva dello Zingaro

(ANSA) - CASTELLAMMARE DEL GOLFO, 02 GIU - I tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano della stazione di Palermo sono intervenuti nella tarda mattinata per recuperare un escursionista colto da malore a Cala dell'Uzzo, nella Riserva dello Zingaro. E. F., 70 anni, di Mezzolombardo (Tn), ha avuto un malore, probabilmente per la fatica, con forti dolori al petto.

La moglie ha lanciato l'allarme chiamando il numero unico di emergenza 112. La centrale del 118 ha chiesto l'intervento del Soccorso Alpino che è intervenuto con due squadre. I tecnici del Sass hanno raggiunto a piedi l'escursionista, lo hanno stabilizzato e imbarellato. Nel frattempo due sanitari del 118 venivano sbarcati in hovering dall'elicottero del 118 per monitorare le condizioni del turista. Il trasporto è stato effettuato dai tecnici del soccorso alpino con tecnica di barella portantina fino alla piazzola di elisoccorso distante un paio di chilometri, dove intanto era atterrato l'elicottero del 118, che infine ha imbarcato l'uomo trasferendolo all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. (ANSA).