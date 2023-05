World no tobacco Day: Volo, dobbiamo sradicare tabagismo

(ANSA) - CATANIA, 31 MAG - "Il tabagismo è una di quelle cause che dobbiamo sradicare con un impegno forte nella formazione e con l'informazione. Oramai si è consapevoli dell'importanza della battaglia al tabagismo, ma non si riesce ad uscire da questa dipendenza. Vogliamo intervenire attraverso percorsi formativi soprattutto nelle scuole".

A dirlo in videoconferenza l'assessore alla Salute Giovanna Volo intervenendo stamani nell'Università di Catania durante la conferenza annuale Coehar sulla riduzione del danno da fumo in occasione del World No Tobacco Day. "Intervenire su questo fronte - ha aggiunto Volo - può avere benefici sanitari e anche economici per riduzioni costi e quindi è fondamentale farlo subito e in modo efficace". (ANSA).